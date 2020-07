Birger Verstraete leerde zichzelf beter kennen in Duitsland en werd er ook een betere speler

De passage van Birger Verstraete bij FC Köln duurde minder lang dan verwacht. De 26-jarige middenvelder trok echter niet naar Antwerp zonder iets bijgeleerd te hebben in Duitsland. De goesting om mee te strijden voor de prijzen is groot, veel groter dan de ambitie om nog eens Rode Duivel te zijn.

Voor Nieuwjaar kwam Birger Verstraete aan acht basisplaatsen en twee invalbeurten bij FC Köln. Daarna kwam hij niet meer in het stuk voor. Zijn passage in Duitsland was dus maar van korte duur, maar hij heeft er wel iets bijgeleerd.

"In België krijg je wat meer tijd aan de bal en als je lager uitzakt kan je zelfs nog wat meer tijd kopen. In Duitsland is er pressing over heel het veld. Je hebt geen tijd om de bal aan te nemen en even rond te kijken, want ze lopen zo over je. Daar ben ik wel sterker in geworden. Ik heb mezelf ook beter leren kennen tijdens mijn eerste ervaring in het buitenland", legt hij uit.

Door de aanwezigheid van Ivan Leko bij Antwerp geraakte de transfer naar het stamnummer 1 in een stroomversnelling. Opnieuw Rode Duivel worden heeft volgens hem niets te maken met deze carrièremove.

"Dat thema komt vaak aan de oppervlakte sinds mijn terugkeer naar België, maar mijn antwoord blijft hetzelfde: dat heeft nog geen halve seconde meegespeeld in mijn beslissing. Het EK of de nationale ploeg is nu absoluut niet mijn prioriteit. Wel om zo snel mogelijk weer mijn beste niveau te halen en met Antwerp een topseizoen te hebben", besluit Verstraete.