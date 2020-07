Club Brugge - Charleroi is de opener van het seizoen en meteen maandagvoetbal: ontdek hier de kalender van het seizoen 2020/21

Neem uw agenda er alvast bij, want de kalender van het seizoen 2020/21 is bekend. Hieronder komt u alles te weten over de nieuwe kalender, die op woensdagmiddag werd voorgesteld.

Vooraf mochten clubs aangeven welke twee teams ze in hun eerste twee thuismatchen willen vermijden. Die zullen wellicht achter gesloten deuren worden afgewerkt. Elke ploeg duidde Club Brugge en Anderlecht aan als te vermijden tegenstanders. KV Mechelen, STVV, Gent en Moeskroen kregen dus slechts nieuws te verwerken.

Club Brugge - Charleroi op zaterdag op 8 augustus om 16u30 is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De eerste echte topper van het nieuwe seizoen is Club Brugge - Anderlecht op speeldag 7.

Omdat er Beerschot en OH Leuven onderling nog moeten bepalen wie er straks naar 1A promoveert, staan beide club in de kalender van 1A en 1B.

08/08/2020 16:30 Club Brugge - Charleroi08/08/2020 19:00 Standard - Cercle Brugge08/08/2020 19:00 KV Oostende - KRC Genk09/08/2020 13:30 Sint-Truiden - Anderlecht09/08/2020 16:00 Zulte Waregem - KV Mechelen09/08/2020 18:15 Antwerp - KAA Gent09/08/2020 20:45 KV Kortrijk - Eupen10/08/2020 19:00 Moeskroen - OH Leuven / Beerschot14/08/2020 19:00 Cercle Brugge - Zulte Waregem15/08/2020 16:30 KRC Genk - Antwerp15/08/2020 19:00 KAA Gent - Sint-Truiden15/08/2020 19:00 Charleroi - KV Kortrijk16/08/2020 13:30 KV Mechelen - Club Brugge16/08/2020 16:00 Eupen - Standard16/08/2020 16:00 OH Leuven / Beerschot - KV Oostende16/08/2020 18:15 Anderlecht - Moeskroen21/08/2020 19:00 KV Mechelen - Moeskroen22/08/2020 16:15 KV Kortrijk - KAA Gent22/08/2020 18:30 Standard - KV Oostende22/08/2020 20:45 Zulte Waregem - KRC Genk23/08/2020 13:30 Antwerp - Charleroi23/08/2020 16:00 Club Brugge - OH Leuven / Beerschot23/08/2020 18:15 Anderlecht - Eupen23/08/2020 20:45 Sint-Truiden - Cercle Brugge28/08/2020 20:45 Charleroi - KV Mechelen29/08/2020 16:15 Cercle Brugge - Antwerp29/08/2020 18:30 OH Leuven / Beerschot - KV Kortrijk29/08/2020 20:45 Moeskroen - Club Brugge30/08/2020 13:30 KAA Gent - Anderlecht30/08/2020 16:00 Eupen - Sint-Truiden30/08/2020 18:15 KRC Genk - Standard30/08/2020 20:45 KV Oostende - Zulte Waregem11/09/2020 20:45 OH Leuven / Beerschot - KAA Gent12/09/2020 16:15 Eupen - Moeskroen12/09/2020 18:30 KV Mechelen - KV Oostende12/09/2020 20:45 Zulte Waregem - Charleroi13/09/2020 13:30 Club Brugge - Antwerp13/09/2020 16:00 Sint-Truiden - Standard13/09/2020 18:15 Anderlecht - KRC Genk13/09/2020 20:45 KV Kortrijk - Cercle Brugge19/09/2020 20:01 Charleroi - Sint-Truiden19/09/2020 20:01 Cercle Brugge - Anderlecht19/09/2020 20:01 Zulte Waregem - OH Leuven / Beerschot19/09/2020 20:01 KV Oostende - Club Brugge19/09/2020 20:01 Moeskroen - KAA Gent19/09/2020 20:01 Antwerp - KV Kortrijk19/09/2020 20:01 KRC Genk - Eupen19/09/2020 20:01 Standard - KV Mechelen26/09/2020 20:01 Sint-Truiden - Antwerp26/09/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Cercle Brugge26/09/2020 20:01 KV Kortrijk - Moeskroen26/09/2020 20:01 KV Mechelen - KRC Genk26/09/2020 20:01 KV Oostende - Charleroi26/09/2020 20:01 KAA Gent - Eupen26/09/2020 20:01 Standard - Zulte Waregem26/09/2020 20:01 Club Brugge - Anderlecht03/10/2020 20:01 Charleroi - Standard03/10/2020 20:01 Cercle Brugge - KV Oostende03/10/2020 20:01 Eupen - KV Mechelen03/10/2020 20:01 Moeskroen - Sint-Truiden03/10/2020 20:01 Antwerp - Zulte Waregem03/10/2020 20:01 KRC Genk - OH Leuven / Beerschot03/10/2020 20:01 KAA Gent - Club Brugge03/10/2020 20:01 Anderlecht - KV Kortrijk17/10/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Eupen17/10/2020 20:01 KV Kortrijk - Sint-Truiden17/10/2020 20:01 KV Mechelen - Antwerp17/10/2020 20:01 Zulte Waregem - Moeskroen17/10/2020 20:01 KV Oostende - Anderlecht17/10/2020 20:01 KRC Genk - Charleroi17/10/2020 20:01 Standard - KAA Gent17/10/2020 20:01 Club Brugge - Cercle Brugge24/10/2020 20:01 Sint-Truiden - KV Oostende24/10/2020 20:01 KV Kortrijk - Club Brugge24/10/2020 20:01 Cercle Brugge - KV Mechelen24/10/2020 20:01 Eupen - Charleroi24/10/2020 20:01 Moeskroen - KRC Genk24/10/2020 20:01 Antwerp - Standard24/10/2020 20:01 KAA Gent - Zulte Waregem24/10/2020 20:01 Anderlecht - OH Leuven / Beerschot31/10/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Sint-Truiden31/10/2020 20:01 Charleroi - Moeskroen31/10/2020 20:01 KV Mechelen - KAA Gent31/10/2020 20:01 Zulte Waregem - Anderlecht31/10/2020 20:01 KV Oostende - Antwerp31/10/2020 20:01 KRC Genk - Cercle Brugge31/10/2020 20:01 Standard - KV Kortrijk31/10/2020 20:01 Club Brugge - Eupen07/11/2020 20:01 Sint-Truiden - Club Brugge07/11/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - KV Mechelen07/11/2020 20:01 KV Kortrijk - Zulte Waregem07/11/2020 20:01 Cercle Brugge - Charleroi07/11/2020 20:01 Eupen - KV Oostende07/11/2020 20:01 Moeskroen - Antwerp07/11/2020 20:01 KAA Gent - KRC Genk07/11/2020 20:01 Anderlecht - Standard21/11/2020 20:01 Charleroi - KAA Gent21/11/2020 20:01 KV Mechelen - Anderlecht21/11/2020 20:01 Cercle Brugge - Eupen21/11/2020 20:01 Zulte Waregem - Sint-Truiden21/11/2020 20:01 KV Oostende - Moeskroen21/11/2020 20:01 Antwerp - OH Leuven / Beerschot21/11/2020 20:01 KRC Genk - KV Kortrijk21/11/2020 20:01 Standard - Club Brugge28/11/2020 20:01 Sint-Truiden - KRC Genk28/11/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Standard28/11/2020 20:01 KV Kortrijk - KV Mechelen28/11/2020 20:01 Eupen - Antwerp28/11/2020 20:01 Moeskroen - Cercle Brugge28/11/2020 20:01 KAA Gent - KV Oostende28/11/2020 20:01 Anderlecht - Charleroi28/11/2020 20:01 Club Brugge - Zulte Waregem05/12/2020 20:01 Charleroi - OH Leuven / Beerschot05/12/2020 20:01 KV Mechelen - Sint-Truiden05/12/2020 20:01 Cercle Brugge - KAA Gent05/12/2020 20:01 Zulte Waregem - Eupen05/12/2020 20:01 KV Oostende - KV Kortrijk05/12/2020 20:01 Antwerp - Anderlecht05/12/2020 20:01 KRC Genk - Club Brugge05/12/2020 20:01 Standard - Moeskroen12/12/2020 20:01 Sint-Truiden - Moeskroen12/12/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Zulte Waregem12/12/2020 20:01 KV Kortrijk - Charleroi12/12/2020 20:01 KV Mechelen - Standard12/12/2020 20:01 Eupen - KRC Genk12/12/2020 20:01 KAA Gent - Antwerp12/12/2020 20:01 Anderlecht - Cercle Brugge12/12/2020 20:01 Club Brugge - KV Oostende19/12/2020 20:01 Charleroi - Zulte Waregem19/12/2020 20:01 Cercle Brugge - KV Kortrijk19/12/2020 20:01 KV Oostende - OH Leuven / Beerschot19/12/2020 20:01 Moeskroen - Eupen19/12/2020 20:01 Antwerp - Club Brugge19/12/2020 20:01 KRC Genk - Anderlecht19/12/2020 20:01 KAA Gent - KV Mechelen19/12/2020 20:01 Standard - Sint-Truiden26/12/2020 20:01 Sint-Truiden - Charleroi26/12/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - KRC Genk26/12/2020 20:01 KV Kortrijk - Antwerp26/12/2020 20:01 KV Mechelen - Cercle Brugge26/12/2020 20:01 Zulte Waregem - Standard26/12/2020 20:01 Eupen - KAA Gent26/12/2020 20:01 Anderlecht - KV Oostende26/12/2020 20:01 Club Brugge - Moeskroen23/01/2021 20:01 Charleroi - Club Brugge23/01/2021 20:01 Cercle Brugge - OH Leuven / Beerschot23/01/2021 20:01 KV Oostende - Standard23/01/2021 20:01 Eupen - Anderlecht23/01/2021 20:01 Moeskroen - Zulte Waregem23/01/2021 20:01 Antwerp - Sint-Truiden23/01/2021 20:01 KRC Genk - KV Mechelen23/01/2021 20:01 KAA Gent - KV Kortrijk30/01/2021 20:01 Sint-Truiden - KAA Gent30/01/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Antwerp30/01/2021 20:01 KV Kortrijk - KRC Genk30/01/2021 20:01 KV Mechelen - Eupen30/01/2021 20:01 Cercle Brugge - Moeskroen30/01/2021 20:01 Zulte Waregem - KV Oostende30/01/2021 20:01 Standard - Charleroi30/01/2021 20:01 Anderlecht - Club Brugge06/02/2021 20:01 Charleroi - Anderlecht06/02/2021 20:01 KV Oostende - Sint-Truiden06/02/2021 20:01 Eupen - KV Kortrijk06/02/2021 20:01 Moeskroen - Standard06/02/2021 20:01 Antwerp - Cercle Brugge06/02/2021 20:01 KRC Genk - Zulte Waregem06/02/2021 20:01 KAA Gent - OH Leuven / Beerschot06/02/2021 20:01 Club Brugge - KV Mechelen13/02/2021 20:01 Sint-Truiden - Eupen13/02/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Moeskroen13/02/2021 20:01 Charleroi - KV Oostende13/02/2021 20:01 KV Mechelen - KV Kortrijk13/02/2021 20:01 Cercle Brugge - Club Brugge13/02/2021 20:01 Zulte Waregem - Antwerp13/02/2021 20:01 Standard - KRC Genk13/02/2021 20:01 Anderlecht - KAA Gent20/02/2021 20:01 Sint-Truiden - Zulte Waregem20/02/2021 20:01 KV Kortrijk - Anderlecht20/02/2021 20:01 KV Oostende - Cercle Brugge20/02/2021 20:01 Eupen - OH Leuven / Beerschot20/02/2021 20:01 Moeskroen - Charleroi20/02/2021 20:01 Antwerp - KV Mechelen20/02/2021 20:01 KAA Gent - Standard20/02/2021 20:01 Club Brugge - KRC Genk27/02/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Club Brugge27/02/2021 20:01 Charleroi - Eupen27/02/2021 20:01 Cercle Brugge - Sint-Truiden27/02/2021 20:01 Zulte Waregem - KV Kortrijk27/02/2021 20:01 Moeskroen - KV Oostende27/02/2021 20:01 KRC Genk - KAA Gent27/02/2021 20:01 Standard - Antwerp27/02/2021 20:01 Anderlecht - KV Mechelen06/03/2021 20:01 KV Kortrijk - OH Leuven / Beerschot06/03/2021 20:01 KV Mechelen - Charleroi06/03/2021 20:01 Eupen - Zulte Waregem06/03/2021 20:01 Antwerp - KV Oostende06/03/2021 20:01 KRC Genk - Moeskroen06/03/2021 20:01 KAA Gent - Cercle Brugge06/03/2021 20:01 Anderlecht - Sint-Truiden06/03/2021 20:01 Club Brugge - Standard13/03/2021 20:01 Sint-Truiden - KV Kortrijk13/03/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Anderlecht13/03/2021 20:01 Charleroi - Antwerp13/03/2021 20:01 Cercle Brugge - KRC Genk13/03/2021 20:01 Zulte Waregem - Club Brugge13/03/2021 20:01 KV Oostende - KAA Gent13/03/2021 20:01 Moeskroen - KV Mechelen13/03/2021 20:01 Standard - Eupen20/03/2021 20:01 KV Kortrijk - Standard20/03/2021 20:01 KV Mechelen - OH Leuven / Beerschot20/03/2021 20:01 Eupen - Cercle Brugge20/03/2021 20:01 Antwerp - Moeskroen20/03/2021 20:01 KRC Genk - KV Oostende20/03/2021 20:01 KAA Gent - Charleroi20/03/2021 20:01 Anderlecht - Zulte Waregem20/03/2021 20:01 Club Brugge - Sint-Truiden03/04/2020 20:01 Sint-Truiden - OH Leuven / Beerschot03/04/2020 20:01 Charleroi - KRC Genk03/04/2020 20:01 Zulte Waregem - Cercle Brugge03/04/2020 20:01 KV Oostende - KV Mechelen03/04/2020 20:01 Moeskroen - KV Kortrijk03/04/2020 20:01 Antwerp - Eupen03/04/2020 20:01 Standard - Anderlecht03/04/2020 20:01 Club Brugge - KAA Gent10/04/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Charleroi10/04/2021 20:01 KV Kortrijk - KV Oostende10/04/2021 20:01 KV Mechelen - Zulte Waregem10/04/2021 20:01 Cercle Brugge - Standard10/04/2021 20:01 Eupen - Club Brugge10/04/2021 20:01 KRC Genk - Sint-Truiden10/04/2021 20:01 KAA Gent - Moeskroen10/04/2021 20:01 Anderlecht - Antwerp17/04/2021 20:01 Charleroi - Cercle Brugge17/04/2021 20:01 Zulte Waregem - KAA Gent17/04/2021 20:01 KV Oostende - Eupen17/04/2021 20:01 Moeskroen - Anderlecht17/04/2021 20:01 Antwerp - KRC Genk17/04/2021 20:01 Standard - OH Leuven / Beerschot17/04/2021 20:01 Club Brugge - KV Kortrijk17/04/2021 20:01 Sint-Truiden - KV Mechelen