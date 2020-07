"Ik ben spits, coach en voorzitter, maar word enkel voor dat eerste betaald"

Ibrahimovic leidde met een strafschopdoelpunt een geweldige comeback in van AC Milaan tegen Juventus. Na de wedstrijd was de Zweed dan ook weer zijn eigen egocentrische zelve.

"Als ik hier was geweest van in het begin, dan werd AC Milaan kampioen", wist Ibrahimovic na de wedstrijd te vertellen aan DAZN. "Ik weet dat ik een dagje ouder word, dus fysiek wordt het moeilijker voor mij. Ik compenseer dat door minder gekke dingen te doen", lacht de Zweed.

Zijn rol bij AC Milaan is dan ook helemaal anders dan die van 10 jaar geleden. "Ik ben hier nu om raad te geven en mijn ploegmaats te helpen. Eigenlijk ben ik spits, coach en voorzitter tegelijkertijd. Alleen word ik enkel voor dat eerste betaald."

Het contract van Ibrahimovic loopt aan het einde van het seizoen af en dus is de toekomst van de 38-jarige Zweed wel wat onzeker. "Ik ga me nog een maandje amuseren en dan zien we wel. Het is vooral jammer dat de fans mij niet meer aan het werk kunnen zien. Zo zou deze wedstrijd geweldig zijn geweest voor hen."