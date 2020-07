Opvallend: Real Betis kiest voor ex-manager van Manchester City en Real Madrid

Real Betis staat in de buik van het klassement van La Liga, maar de club heeft heel wat ambitie voor volgend seizoen. Daarom hebben ze Manuel Pellegrini binnengehaald, de manager die in het verleden met Manchester City 2x kampioen is geworden in de Premier League.

Real Betis heeft aangekondigd dat Manuel Pellegrini vanaf volgend seizoen de coach zal worden van de club. Hij heeft een contract getekend tot 2023. Manuel Pellegrini won de Premier League met Manchester City in het seizoen 2013/2014. Hij heeft ook Real Madrid, Malaga en West Ham onder zijn hoede gehad. Met Pellegrini hoopt Real Betis opnieuw mee te doen voor een europees ticket. 📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚



