Amiens moet toch degraderen naar Ligue 2, krijgt schadevergoeding in de plaats

In België zijn ze er nog niet uit of Waasland-Beveren straks degradeert of niet, maar in Frankrijk is de beslissing wel genomen. Amiens, dat in hetzelfde schuitje zat als Waasland-Beveren zat, degradeert naar de Ligue 2.

De Franse Raad van State heeft de klacht die Amiens had ingediend tegen de degradatie verworpen. Daardoor zal de club nu samen met Toulouse degraderen naar de Ligue 2. "We zijn ervan overtuigd dat als er dieper wordt ingegaan op onze argumenten, dat we ons gelijk zouden krijgen. Maar de Raad van State gaf geen gehoor aan onze argumenten en anders zou het nog maanden duren vooraleer er een beslisising valt", klinkt het bij de Franse club. Volgend seizoen dus geen Amiens in de Ligue 1, dat zich wel kan verwachten aan een schadevergoeding. Dat bedrag komt overeen met het geschatte verlies van een degradatie, zo'n 44 tot 50 miljoen euro. Eerder opperde Amiens nog om het competitieformat te wijzigen, zoals Waasland-Beveren dat in België deed. Maar dat voorstel werd meteen van de baan geveegd. Amiens zal dus gewoon in de Ligue 2 aantreden. "Wij gaan ons best doen om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen en zullen antwoorden op het veld", klinkt het strijdvaardig.