Brescia past gewicht Mario Balotelli aan om te bewijzen dat de spits geen professionele houding hanteert

Tussen Mario Balotelli en Brescia komt het niet meer goed en de Italiaanse club doet er dan ook alles aan om de spits in een slecht daglicht te zetten.

Dat Mario Balotelli het niet al te serieus neemt met trainingen, dat is een publiek geheim. Maar hoe Brescia dat in de verf probeert te zetten getuigt toch ook van weinig professionalisme.

De Italiaanse club heeft het gewicht van de Italiaanse spits op hun clubwebsite aangepast naar bijna 100 kilo. Dat Balotelli wat coronakilo's mee zal sleuren, daar geloven we gerust in. Maar 100 kilo lijkt wat te veel van het goede. Om maar te vergelijken, Romelu Lukaku weegt 93 kilo en daar past Mario Balotelli twee keer in.

De soap tussen Brescia en Mario Balotelli begint ondertussen ietwat lachwekkend te worden. Balotelli hoopte bij Brescia weer zijn oude vorm terug te vinden. Balotelli groeide op in Brescia, maar het seizoen werd een ware nachtmerrie voor de spits.