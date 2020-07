De terugkeer van Eden Hazard beroert de hele Spaanse pers

Tegen Deportivo Alaves is Eden Hazard er weer bij. Door wat hinder aan de enkel liet hij de voorbije wedstrijden aan zich voorbijgaan.

Zinedine Zidane was er gerust in tijdens de persconferentie. Eden Hazard heeft geen last meer van die vervloekte enkel. Tegen Alaves zit hij terug in de selectie en maakt hij weer kans op minuten. Voor Real Madrid ook weer een extra troef om die titel over de streep te trekken.

Ondanks dat zijn eerste seizoen niet de verwachtingen heeft ingelost, kan Hazard zich alsnog belangrijk maken voor Real Madrid. Nog vier wedstrijden heeft de Rode Duivel om Real Madrid mee te helpen aan de titel en zijn seizoen alsnog op een positieve noot te eindigen.

In de Spaanse media kijken ze alvast enorm hard uit naar de terukeer van Eden Hazard.