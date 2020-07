Zlatan Ibrahimovic weet nog niet of hij volgend seizoen voor AC Milaan speelt: "Zlatan is geen Europa League-speler"

Zlatan Ibrahimovic heeft in Gazetta Dello Sport weer van zich laten horen. De Zweedse spits twijfelde openlijk over zijn toekomst bij de club uit Milaan.

Ibrahimovic beschikt over een aflopend contract en het is nog niet zeker of dat verlengd zal worden. AC Milaan is nog volop in de race om de Europa League, maar dat is niet naar de zin van de Zweedse spits.

"Zlatan is geen Europa League-speler. AC Milaan is ook geen Europa League-club. Ik ben naar hier gekomen om te winnen, anders had ik beter thuis gebleven", was zijn duidelijke antwoord.

Wie volgend seizoen waarschijnlijk wel bij AC Milaan zal zitten, is Ralf Rangnick. De Duitser moet de nieuwe trainer worden bij AC Milaan. "Wie? Die ken ik niet", liet Ibrahimovic zich laatdunkend uit over de 62-jarige Duitser.