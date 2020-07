🎥 Gareth Bale laat zich van kleinste kant zien op Real-bank

Real Madrid dendert verder in La Liga. De Koninklijke lijkt op weg naar een nieuwe landstitel. De inbreng van Gareth Bale daarin is erg gering. Toch is het de Welshman die na de wedstrijd met de meeste aandacht ging lopen, nota bene zonder in actie te komen.

Real Madrid haalde het met 2-0 tegen Alaves. Alweer een clean sheet dus voor Courtois. Ook Hazard mocht, enigszins verrassend, nog tien minuutjes invallen. Gareth Bale mocht andermaal niet opdraven. De manier waarop de ex-speler van Tottenham de slotfase op de bank doorbracht, leidde tot een storm van verontwaardiging. Een brede lach op het gezicht na Zidanes laatste wissel. Een ogenschijnlijk ongeïnteresseerde Bale vond er dan maar niets beter op dan languit te gaan liggen, met het mondmasker voor de ogen. Niet meteen wat je zou verwachten van een speler met een weeksalaris van 300.000 euro. 😷 | Gareth Bale leek zich te amuseren op de bank bij Real Madrid gisteren. 😂🏟️ pic.twitter.com/jy0YHXuNz1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 11, 2020