Antonio Conte ziet met Romelu Lukaku belangrijke pion uitvallen: "Hopelijk niet te erg"

Romelu Lukaku moest het veld met een blessure verlaten tegen Hellas Verona en is twijfelachtig voor de volgende wedstrijd.

Inter Milaan lijkt de titel al wel te kunnen vergeten, maar de strijd om de Champions League-plaatsen is nog volop aan de gang. Antonio Conte hoopt dan ook niet te veel belangrijke pionnen te zien uitvallen.

Inter kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Hellas Verona donderdag en zag tot overmaat van ramp Lukaku noodgedwongen het veld verlaten.

"Hij had last aan de rug en de adductoren", gaf Antonio Conte aan na de wedstrijd. De Italiaanse coach kan zijn steraanvaller nu niet missen.

"Laten we hopen dat het niet te erg is, hij is te belangrijk voor onze ploeg", voegde Conte daaraan toe.