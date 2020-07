Saelemaekers beklaagt zich transfer absoluut niet: "Ik begin zelfs te houden van verdedigen"

Alexis Saelemaekers heeft in een paar maanden tijd zich kunnen bewijzen bij AC Milan. Nochtans was er veel twijfel bij de overgang van de jonge winger naar de Italiaanse topclub. "Het was een goeie zet om naar Italië te komen", zegt hij nu.

Zelfs bij Anderlecht was niet iedereen overtuigd en mocht hij verkocht worden om geld in het laatje te brengen. “Negen maanden geleden zat ik bij Anderlecht nog in de tribune. Mijn verhaal bewijst dat je nooit mag opgeven. Ook bij Milan waren er twijfels toen ik tekende. Sommigen geloofden niet dat mijn aankoopoptie zou worden gelicht, maar het gebeurde toch", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het was een goeie zet om naar Italië te komen. Om te evolueren als voetballer, vooral wat spelinzicht betreft. Bij Anderlecht had ik op tactisch vlak nog veel lacunes. Terwijl ik nu zelfs begin te houden van verdedigen. Ze schaven hier zo hard aan mijn positiespel dat ik nooit voor niets loop.”





