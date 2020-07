"Wayne Rooney liep naast me en zei me dat ik stonk naar de alcohol"

Liverpool is nu al een tijdje zeker van het kampioenschap en dat is te merken aan de resultaten. Tegen Manchester City verloor het zelfs met 4-0 en tegen Burnley bleef het 1-1.

Dat valt volkomen te begrijpen volgens Rio Ferdinand, die zelf zes keer de Premier League won met Manchester United. Ferdinand kan zich zelf nog goed herinneren hoe het eraan toe ging toen hij zelf nog speelde.

"Ik kwam op training aan en Wayne Rooney liep naast me. Hij zei me dat ik stonk naar de alcohol. Ik reageerde 'Ja, ik ben dan ook de hele week uitgegaan.'"

Dat Liverpool ook een mindere vorm voor de dag brengt sindsdien is de logica zelve volgens de oud-verdediger. "Na zo'n titel verlies je een of twee procent, gewoon omdat je al kampioen bent. Spelers verliezen inzet, omdat ze nergens meer voor spelen."

Liverpool had wel nog graag enkele records gebroken, maar met deze vorm zal dat niet lukken. "Het is niet hetzelfde. Spelen voor een trofee of spelen voor een record zijn twee totaal andere dingen in het voetbal."