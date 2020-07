Dendoncker helpt Wolverhampton met doelpunt in strijd om Champions League-ticket

Wolverhampton doet helemaal mee in de strijd voor de Champions League-tickets in de Premier League. Na een probleemloze 3-0 zege tegen Everton klimmen ze naar de 6e plek, op 4 punten van een ticket voor het kampioenenbal. Leander Dendoncker scoorde en speelde een volledige wedstrijd

De eerste helft verliep vrij triestig en het was lang wachten op doelgevaar. Het eerste schot op doel kwam van Everton. Rui Patricio stond echter pal op de poging van Dominic Calvert-Lewin.

Op een doelpunt was het wachten tot in de blessuretijd van de eerste helft. Wolves-aanvaller Prodence dribbelt zich doorheen de Everton-defensie maar wordt dan aangetikt door Lucas Digne: penalty oordeelt de scheidsrechter. Topschutter Raul Jimenez zet zich achter de bal en faalt niet waardoor de Wolves met een 1-0 voorsprong kunnen gaan rusten.

Match meteen beslist in de tweede helft

In de tweede helft probeerde Everton het over een andere boeg te gooien door met 4 in de defensie te spelen in plaats van met 3, maar na 2 minuten in de tweede helft stond het al 2-0 Rode Duivel Leander Dendoncker kan een vrije trap van Pedro Neto met het hoofd verlengen en voorbij Pickford devieren.

Na de 2-0 kan Prodence bijna profiteren van een blunder van Doelman Pickford, maar Pickford herstelt zich net op tijd en kan de bal voor de lijn keren. Enkele minuten later krijgt Diogo Jota nog een grote kans maar de Portugees kan niet scoren.

Maar uitstel is geen afstel want na een lange bal van Ruben Neves neemt Jota de bal heel goed mee om genadeloos voorbije Pickford de 3-0 te maken.

Na de 3-0 komt de gedreven ingevallen Adama Traoré nog dicht bij een doelpunt, maar de winger beslist op de dwarslat.