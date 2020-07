Broer van Tottenham-verdediger doodgeschoten op straat

Terwijl Tottenham het opnam tegen Arsenal stond er een speler van Tottenham verschrikkelijk nieuws te wachten. Zijn broer werd ondertussen doodgeschoten in Toulouse.

De focus van Serge Aurier zal de komende dagen niet meer op voetbal liggen. De broer van de Ivoriaans international werd doodgeschoten in Toulouse. Christophe Aurier overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De 26-jarige Christophe werd in zijn buik geschoten door de dader, die nog steeds op vrije voeten loopt. De politie deelde mee dat het nog steeds met man en macht zoekt naar de dader.

Cristophe Aurier zou geen onbekende zijn geweest bij de politie. Ook in België was Aurier geen onbekende. Hij speelde in het verleden nog voor Rebecq.