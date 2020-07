Barcelona zet onderhandelingen met Inter over Lautaro stop

De voorbije weken regende het updates over de transfer van de Argentijnse Lautaro Martinez van Inter naar FC Barcelona. Maar de Catalanen hebben nu zelf aangegeven dat ze de onderhandelingen even in de koelkast hebben gezet.

FC Barcelona en Inter Milan hebben besloten om de onderhandelingen rond Lautaro Martinez even stop te zetten.

Dit vooral omdat Barca momenteel in het midst van de strijd zitten voor de La Liga titel en ze zich daar volledig op willen focussen. Maar Inter is wel van mening dat de Catalanen het hoofd hebben zot gemaakt van Lautaro en hij zich nu niet meer naar behoren inzet voor zijn ploeg en volledig afgeleid is geraakt.

Volgens Inter zit de Argentijn met zijn hoofd al in Spanje, waar voor hem een eventuele reunie zou plaatsvinden met zijn maats van de bij nationale ploeg, Lionel Messi. Volgende maand zullen Inter en Barca in volle Europa League en Champions League strijd zitten, dus het is maar de vraag wanneer exact de onderhandelingen terug zouden kunnen plaatsvinden.

Lautaro wordt gezien als één van de beste jonge talenten van dit moment. Aan de Argentijn zou een kaartje van 100 miljoen vasthangen.