Napoli heeft geleerd uit het verleden: Italiaanse club stelt ultimatum aan Victor Osimhen

Wat met Victor Osimhen? De Nigeriaanse aanvaller kan op heel wat interesse rekenen, maar Napoli zou in poleposition liggen om Osimhen binnen te halen. Ze hebben veel geld over voor de ex-aanvaller van Charleroi, maar hij lijkt nog te twijfelen over zijn toekomst.

Volgens Corriere dello Sport wacht Napoli op een beslissing van Victor Osimhen. Ze zouden het wachten beu zijn, want de club van Dries Mertens heeft een ultimatum gesteld aan de Nigeriaanse aanvaller. Zo zouden ze binnen de 10 dagen een antwoord willen van Osimhen. Vorig jaar kende Napoli namelijk dezelfde problemen met Nicolas Pépé, want de Ivoriaan koos uiteindelijk voor Arsenal en Napoli moest nog op zoek naar een alternatief. Als Osimhen niet zou willen komen, moet Napoli dus opnieuw op zoek naar een vervanger. Osimhen zelf reageerde op een nogal vreemde manier op het nieuws. De ex-aanvaller van Charleroi zette een opvallend bericht op Twitter. 10 days ultimatum 😂😂 — victor osimhen (@victorosimhen9) July 13, 2020