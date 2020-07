FIFA maakt kalender WK 2022 bekend: "4 wedstrijden per dag in groepsfase"

Tijdens de groepsfase zal er de eerste twee speelronden een wedstrijd zijn om 12u, 15u, 18u en 21u (Belgische tijd). De wedstrijden van de derde speelronde zullen plaatsvinden om 18u en 21u.

Voor de eerste twee rondes van de groepsfase, mogen de stadions waarin gespeeld wordt niet meer dan 65km uit elkaar liggen. Met die maatregel wil de FIFA ervoor zorgen dat voetbalfans meerdere wedstrijden op één dag live kunnen meepikken.

De Groepsfase staat gepland tot 2/12. Vanaf zaterdag 3/12 tot dinsdag 6/12 worden de achtste finales gespeeld. De kwarginales vinden plaas op vrijdag 9/12 en zaterdag 10/12. De halve finales op dinsdag 13/12 en wensdag 14/12. De finale vindt dan plaats op zondag 17/12 in het Lusail Stadium onder het toeziend oog van 80.000 supporters.

