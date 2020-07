Na Götze mag nu ook andere wereldkampioen beschikken bij Dortmund

Het avontuur tussen André Schürrle en Borussia Dortmund zit erop. Het contract van de Duitser werd in onderling overleg ontbonden.

Schürrles verhaal bij Dortmund was eigenlijk al lang geschreven. De flankaanvaller werd in 2016 door Dortmund overgenomen van Wolfsburg voor zo'n 30 miljoen euro. Hij kon echter nooit zijn stempel drukken bij Der Borussen. Na uitleenbeurten aan Fulham en Spartak Moskou wordt het contract van Schürrle nu ontbonden nog voor er een overeenkomst gevonden is voor een transfer.

WK 2014

Na Mario Gôtze is Schürrle zo de tweede speler die met Duitsland wereldkampioen werd in 2014 en nu mag beschikken bij de Duitse vicekampioen.

De winger speelde 89 minuten in de finale van het WK tegen Argentinië. In de legendarische wedstrijd tegen Brazilië (7-1), scoorde Schürrle twee keer als invaller.