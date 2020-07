Thomas Meunier betreurt gang van zaken bij PSG: "Ik kreeg een sms'je dat ik niet meer op de club mocht komen, omdat ik verkeerde opmerkingen zou kunnen maken"

Als het van Thomas Meunier afhing, dan speelde hij de laatste fase van de Champions League nog voor PSG. Maar het was de Franse club die moeilijk deed.

Meunier maakt volgend seizoen transfervrij de overstap naar Borussia Dortmund. Bij PSG was hij niet meer gewenst en de club deed er dan ook alles aan om dat aan de speler te laten merken. Meunier deelt een sneer uit richting zijn oude club bij het Duitse persagentschap DPA.

"Ik had graag de laatste fase van de Champions League nog voor PSG gespeeld. Dat mocht ook van Borussia Dortmund, maar PSG deed moeilijk. Sportief directeur Leonarde wou dat ik bijna gratis voor hen zou spelen."

Dat Meunier niet meer gewenst was bij PSG had de verdediger al langer door. "Ik kreeg een brief dat ik niet meer op de club mocht komen. Later stuurde ze mij een sms'je met de uitleg. Ik zou verkeerde dingen over de club kunnen zeggen en mocht daarom geen gebruik meer maken van de faciliteiten."

"Leonarde vertelde de pers ook dat ik een contractaanbieding geweigerd zou hebben, maar daar is niets van waar", zucht de Rode Duivel. Al kijkt hij ook uit naar volgend seizoen. "We hebben een sterke selectie, die meer dan in staat is om prijzen te winnen. Mijn honger naar titels is groot."