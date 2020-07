Thibaut Courtois eerste Belg die met vier verschillende clubs een landstitel verovert

Thibaut Courtois won gisteren met Real Madrid de landstitel en de Rode Duivel had daar dit seizoen ook een groot aandeel in.

Ook tegen Villareal stond hij weer paraat. De nul houden lukte niet, Iborba kopte heerlijk binnen, maar met twee ultieme reddingen in het slot zorgde hij wel mee voor de zege. Door de zege kreeg de titel weer wat extra glans, want dat zorgde ervoor dat het resultaat er in Barcelona niet meer toe deed.

Courtois kon met de titel ook een oud record van Marc Degryse breken. Voorlopig waren de doelman en de oud-spits beide met drie verschillende clubs kampioen geworden, maar de titel met Real Madrid is al de vierde club waarmee Courtois kampioen wordt.

🚨 Historisch record:



Thibaut #Courtois is de eerste Belg die met 4 (!) verschillende clubs kampioen wordt.



1️⃣🇧🇪 KRC Genk

2️⃣🇪🇸 Atlético Madrid

3️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

4️⃣🇪🇸 Real Madrid



Vorig record was ‘kampioen met 3 clubs’. Stond op naam van onder meer Marc #Degryse. — Jarno Bertho (@JarnoBertho) July 16, 2020

Courtois was na de wedstrijd ook erg opgetogen met de titel. "Na twee maanden pauze slagen we erin om tien keer op rij te winnen en de titel te pakken. ik ben enorm trots op dit team. Ik heb er altijd in geloofd dat we deze titel zouden pakken. Het zat ook lang goed met die 2-0 voorsprong, maar op het einde verliezen we wat concentratie en maken we het ons nog moeilijk. Gelukkig kon ik die twee reddingen nog verrichten. Over die botsing met die Villareal-speler, ik kreeg zijn knie tegen mijn hoofd. Het was niet tegen mijn slaap, dus het valt wel mee. Risico van het vak."