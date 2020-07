Eerste transfer Club Brugge zo goed als rond: Nigeriaanse winger uit The Championship

Club Brugge heeft zich tot nu kalm gehouden op de transfermarkt, maar de komende dagen gaan ze hun eerste versterking aankondigen. Volgens HLN wordt het de Nigeriaanse winger Bright Osayi-Samuel.

De 22-jarige Osayi-Samuel speelde dit seizoen voor QPR en was er goed voor vijf goals en negen assists in 36 matchen. De 22-jarige vleugelspeler speelt vooral op rechts. Hij zou dit weekend al afreizen naar Brugge om er zijn medische tests af te leggen.

In The Championship maakte hij al naam voor zichzelf. Club ziet in hem de ideale versterking die later ook nog met een meerwaarde doorverkocht kan worden. QPR vraagt zo'n 5,5 miljoen euro, maar Club wil daar nog iets vanaf krijgen. Maar de deal zou normaal gezien niet meer mogen mislukken.