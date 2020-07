🎥 Neymar dolt met doelman van Waasland-Beveren: "In welke hoek moet ik trappen?

Uiteraard kende PSG weinig moeite met de Belgische ploeg en het zou uiteindelijk 7-0 worden. De doelpuntenmakers waren Vukotic (owngoal), Neymar, Icardi, Mbappé, Choupo-Moting (2x) en Loic Mbe Soh. Voor Vukotic was het een oefenwedstrijd in mineur, want naast zijn owngoal zou hij ook nog met een rode kaart van het veld gestuurd worden.

Bij de 3-0 gebeurde er iets opvallend. Neymar stond klaar voor een strafschop en hij vond nog een moment om te dollen met Lucas Pirard, de doelman van Waasland-Beveren. De Braziliaanse superster vroeg in welke hoek hij moest trappen. Uiteindelijk zou Neymar de bal breed leggen voor Icardi en de Argentijn kon ook scoren. Bekijk hieronder de beelden.

Neymar asking the goalkeeper in which corner he should shoot the penaltypic.twitter.com/hKUADHZlUj