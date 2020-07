Neymar had toch wat schrik van Waasland-Beveren: "'t Was een oefenmatch, dan horen zullke dingen er niet in thuis"

Neymar speelde slechts een uur mee tegen Waasland-Beveren en kwam slechts één keer tot scoren in de 7-0-zege van PSG. Op penalty zette hij zichzelf op het scorebord. Hij hield het voor de tweede helft wel voor bekeken.

Hij gaf achteraf aan wat schrik te hebben gehad voor de tackles van Waasland-Beveren. "Ik ben heel blij dat ik weer eens thuis kon spelen en met een beetje publiek dan ook nog. We bereiden ons stap voor stap voor op wat nog komen gaat. De rest is momenteel niet belangrijk."

"De nervositeit van de tegenstanders? Ja, dat was toch wat om schrik van te hebben. We speelden een oefenmatch, dus die zaken horen daar eigenlijk niet in thuis. We moeten ook voorzichtig zijn in zulke matchen. Maar wij deelden ook wel wat uit, dus er is geen probleem", lachte hij.