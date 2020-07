📷 'Lelijkste shirt van 2020?' Moet Romelu Lukaku straks in dit gedrocht aantreden?

Inter maakte eerder al bekend dat het voor volgend seizoen even afscheid neemt van de verticale strepen. Maar als het onderstaand voorbeeld wordt, gaan er toch niet te veel shirts verkocht worden. Het uitshirt zou bestaan uit kruisende blauwe en zwarte strepen op een witte achtergrond.

Op sociale media wordt er al de vergelijking gemaakt met een vaatwasdoek, een tafellaken, tralies van een gevangenis... Nu, wat denkt u zelf?

Inter’s rumored new away kit for the 2020/21 season looks so disgusting 🤢 #Inter #InterMilan pic.twitter.com/twdxSDBjg0