Gareth Bale vraagt aan Zinedine Zidane om hem niet op te nemen in selectie voor wat misschien zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid kan zijn

Niet alleen Eden Hazard ontbrak in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Leganes, ook van Gareth Bale was er geen plek in de selectie. Al zou de Welshman dat zelf gevraagd hebben.

Tot donderdag was Gareth Bale nog de duurste aankoop aller tijden van Real Madrid. Dat werd na de titelwinst van donderdag Eden Hazard. Maar de situatie van Gareth Bale bij Real Madrid is al langere tijd uitzichtloos. De Welshman ligt al langer in de clinch met fans en Spaanse media. Tegen Leganes zou Bale misschien wel eens voor de laatste keer op het veld hebben kunnen staan voor Real Madrid, maar daar stak hij zelf een stokje voor. Spaanse bronnen bevestigen dat Zidane Bale op eigen verzoek niet heeft opgenomen in de selectie. De aanvaller lijkt zo via een achterdeurtje te vertrekken bij Real Madrid.