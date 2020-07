Laatste speeldag in La Liga zorgt voor veel spektakel: Leganes kan niet stunten tegen Real Madrid en kan zo ook degradatie niet afwenden, Januzaj zorgt met doelpunt voor Europees ticket Real Sociedad

Op de laatste speeldag in La Liga stond er op veel vlakken nog heel wat op het spel. Mallorca en Espanyol waren al zeker van degradatie en vanavond moest daar nog Celta Vigo of Leganes bijkomen. Ook voor de Europese tickets was het nog spannend.

Leganes stond voor een zware opdracht, want ze moesten het opnemen tegen Real Madrid. Alleen een overwinning was voldoende om in La Liga te blijven, maar ze zijn er niet in geslaagd om te stunten. Het was razend spannend, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2. Sergio Ramos en Marco Asensio scoorden voor Real Madrid, terwijl Bryan Gil en Roger Assale de netten deden trillen voor Leganes. Het resultaat van Celta Vigo (0-0 gelijkspel tegen Espanyol) deed er dan ook niet toe.

Ook voor de derde plaats in het eindklassement was het nog spannend. Zowel Atlético Madrid als Sevilla konden nog aanspraak maken op deze positie en het is uiteindelijk de eerstgenoemde club geworden. Atlético speelde 1-1 gelijk tegen Real Sociedad (doelpunten van Koke en Rode Duivel Adnan Januzaj) en Sevilla won met 1-0 (doelpunt van Sergio Reguilon) tegen Valencia, maar op basis van het doelpuntensaldo eindigt Atlético Madrid dus op de derde plaats.

Voor het laatste Europese ticket ging het nog tussen Granada, Getafe, Real Sociedad en Valencia. Getafe stond er het beste voor, maar ze zijn er niet in geslaagd om punten te pakken tegen Levante. Het werd 1-0 voor Levante na een doelpunt van Coke. Promovendus Granada leek dankzij een afgetekende 4-0 overwinning tegen Athletic Bilbao heel lang aanspraak te maken op het laatste ticket, maar een Rode Duivel dacht er anders over. Adnan Januzaj scoorde in het absolute slot nog de 1-1 voor Real Sociedad, waardoor zij alsnog rechtstreeks naar de Europa League mogen. Granada speelt, dankzij een uitstekend seizoen, de voorronde van de Europa League. Valencia kwam door een 1-0 nederlaag tegen Sevilla nooit in aanmerking voor het laatste ticket.

In de laatste wedstrijd van de avond speelde Osasuna 2-2 gelijk tegen Mallorca. Osasuna eindigt daardoor op de tiende plaats. Mallorca was al zeker van degradatie en eindigt op de voorlaatste plaats.