'Liverpool droomt van Kylian Mbappé en is bereid om Sadio Mané en Mo Salah in ruil aan te bieden"

Welke club droomt er niet van Kylian Mbappé? De Franse aanvaller is voor veel clubs hét droomtarget en sommige clubs zijn dan ook bereid enorm ver te gaan.

Zo gaat al langer het gerucht dat Real Madrid bereid is het transferrecord van Neymar te breken voor Mbappé. Maar ook Liverpool wordt vaker en vaker genoemd.

Om de Fransman, en vooral PSG, te overtuigen zou Sadio Mané of Mo Salah de omgekeerd beweging mogen maken. Daarmee hopen Liverpool en Klopp vooral de transferprijs een beetje mee te drukken.

PSG zou liefst 250 miljoen euro verlangen voor Mbappé, dat is bijna 100 miljoen euro minder dan het bedrag dat PSG zelf ophoestte aan Monaco. Voorwaarde is wel dat Neymar in Parijs blijft, anders is er van een vertrek van Mbappé geen sprake.