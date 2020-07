Messi, de nieuwe coach en een volledige ommezwaai van de transferpolitiek: zó wordt Victor Font de nieuwe voorzitter van FC Barcelona

Er breken spannende tijden aan voor FC Barcelona. De toekomstkoers van de Catalaanse grootmacht wordt immers bepaald door de voorzittersverkiezingen. Victor Font lijkt op de overwinning af te stevenen.

De bestuursleden en socios die vandaag nog achter huidig voorzitter Josep Bartomeu staan zijn immers op één hand te tellen. Het is dan ook een publiek geheim dat er achter de schermen wordt gelobbyd om de verkiezingen nu al te organiseren.

De kans is héél groot dat Victor Font de nieuwe voorzitter van FC Barcelona zal worden. De Catalaanse zakenman heeft met drie duidelijke richtlijnen een pak stemmen achter zich weten te scharen.

Dé trofeeën: Lionel Messi...

Lionel Messi heeft de contractonderhandelingen - de huidige overeenkomst loopt medio 2021 af - stopgezet. De Vlo wil niet langer onderhandelen met Bartomeu. Font heeft wél een akkoord met de Argentijnse ster en dat legt hem geen windeieren.

en… Xavi

Ook Xavi zit in het kamp van Font. Bartomeu probeerde de clublegende in januari naar Camp Nou te halen, maar uiteindelijk werd Quiqe Sétien kapitein van het schip. De voorbije weken werd duidelijk dat de coach de kleedkamer niet onder controle heeft.

Ondertussen zien de socios met lede ogen aan hoe Zinedine Zidane - op tactisch gebied moet de Fransman wellicht altijd de duimen leggen voor Sétien - een blok heeft gesmeed van de kleedkamer van Real Madrid. Ook Barça heeft een coach nodig naar wie iedereen - inclusief Messi - kan opkijken.

Transferpolitiek

De inkomende transfers van de voorbije jaren zijn wellicht het grootste bewijs dat Bartomeu gefaald heeft. Een voorbeeldje? Barça betaalde 120 miljoen euro voor Antoine Griezmann. De sportieve staf had die speler niét naar voren geschoven. Bovendien is het al langer duidelijk dat de Fransman niet in het systeem past. En dat is iets wat op voorhand moet besproken worden.

“Het moet stoppen dat de voorzitter zich mengt in de transferdossiers of zelfs de transfers zelf aanbrengt en afrondt”, is de mening van Font kristalhelder. “Transfers zijn de gedeelde verantwoordelijkheid van de sportief directeur en de sportieve staf.”