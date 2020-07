Vertrekt sterkhouder bij Bayern München? Verdediger vraagt 20 miljoen euro bruto per jaar!

Blijft David Alaba bij Bayern München? Het is nog onduidelijk, want de verdediger vraagt wel zeer veel geld aan de Duitse club. De Oostenrijker zou zo'n 20 miljoen euro bruto per jaar willen verdienen.

David Alaba zou graag bij Bayern München blijven, maar slechts op één voorwaarde: een salarisverhoging die overeenkomt met zijn niveau, dat wil zeggen... 20 miljoen euro bruto per jaar! Terwijl zijn contract in 2021 afloopt, kondigt Sport1 aan dat de speler zijn contract wil verlengen als het wordt opgewaardeerd tot 20 miljoen euro bruto per jaar. De som werd bekendgemaakt door zijn agent, Pini Zahavi, die de Oostenrijker beschouwt als één van de beste verdedigers ter wereld. Bayern München buigt zich momenteel over het voorstel. De Duitse kampioen zou er alles aan willen doen om de verdediger bij de club te houden.