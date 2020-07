🎥 Nederlander neemt nog tijdens titelmatch telefoon op als journalist belt en gaat live op Instagram met Robinho

Een titel vieren kan kan je op verschillende manieren doen. Best wacht je wel tot na het laatste fluitsignaal. Eljero Elia was wel erg veel met zijn smartphone bezig nadat hij in de wedstrijd van Basaksehir na een uur naar de kant werd gehaald.

Basaksehir won van Kayserispor terwijl eerste achtervolger Trabzonspor onderuit ging bij Konyaspor. Basaksehir was zo na afloop van de match zeker van zijn eerste landstitel. Zelfs toen de partij nog volop aan de gang was, zat de sfeer er al goed in. Eljero Elia had zijn smartphone mee op de bank en maakte er alvast een feestje van.

Robinho, de Braziliaanse ex-speler van Real Madrid, Manchester City en AC Milan, moest delen in de feestelijkheden. Het beste moest dan nog komen. Fox Sports-presentator Milan Van Dongen belde Elia op voor een reactie. De wedstrijd was nog niet afgelopen, maar Elia nam wel gewoon op.

"Nog niet, nog niet. Bel me zo. Nog een paar minuten", reageerde de voormalig international. Waarna hij wel al in de uitzending vrolijk begon te zingen. "Olé, olé, olé, olé." Enkele minuten nadien was de buit ook officieel binnen en was Basaksehir effectief kampioen.