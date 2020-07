Wedstrijd PSG-Waasland-Beveren kan een serieus staartje krijgen, minister reageert met dreiging

De wedstrijd tussen PSG en Waasland-Beveren heeft de gemoederen serieus beroerd in Frankrijk. Er kwam veel kritiek op de fans van de Parijse topclub die de coronaregels aan hun voeten lapten. De minister van Sport heeft nu gereageerd met een serieuze waarschuwing.

Roxana Maracineanu heeft in een communiqué laten weten dat het de laatste keer is dat zo'n flagrante overtreding van de regels zal plaatsvinden. Tijdens het duel troepten de fans van PSG samen, hingen aan elkaar en van mondmaskers was geen sprake.

"De sociale distancing en de sanitaire protocollen respecteren is een noodzaak voor de supporters en voor alle Fransen", liet ze weten. "Er kunnen gevolgen aan vasthangen. Zo kunnen we de deuren weer sluiten, conform aan de wet. Als de maatregelen niet opgevolgd worden de volgende matchen kan het al zover zijn."