17-jarige die record brak van Cristiano Ronaldo achternagezeten door Europese topclubs

Hij maakte zijn debuut terwijl hij 17 jaar, twee maanden en zes dagen oud was en brak daarmee het record van ene Cristiano Ronaldo. Ondertussen geniet Joelson Fernandes van Sporting Lissabon interesse van verschillende Europese topclubs.

Juventus, FC Barcelona en Arsenal zijn slechts enkelen van de vele clubs die de jonge Joelson Fernandes volgen. Arsenal zou volgens A Bola zelfs al bereid zijn de afkoopclausule te betalen van 45 miljoen euro. Sporting Lissabon weet dat het goud in handen heeft en wil de 17-jarige een nieuw contract aanbieden met een afkoopclausule van 80 miljoen euro.

Joelson Fernandes mocht op 1 juli een minuutje meedoen tegen Gil Vicente en werd zo de jongste speler ooit in dienst voor Sporting Lissabon. Ondertussen mocht hij ook in drie andere wedstrijden opdraven. Scoren lukte hem nog niet.

De vergelijking tussen Cristiano Ronaldo en Joelson Fernandes is dan ook snel gemaakt. "Ik word al een tijdje vergeleken met spelers zoals Ronaldo en Nani. Dat brengt wel wat extra druk met zich mee. Ik probeer hun voorbeeld te volgen en elke wedstrijd zo goed mogelijk te spelen. De interesse van die clubs is wel flatterend en toont aan dat mijn werk gewaardeerd wordt. Maar ik let er niet zoveel op. Ik ben blij waar ik ben en jaag mijn droom na, spelen voor Sporting. Ik wil gewoon voetballen", zei Fernandes daar zelf over.