AC Milan-coach redt zijn vel tegen alle verwachtingen in

Stefano Pioli heeft er met zijn resultaten voor gezorgd dat het bestuur van AC Milan een kruis heeft gemaakt over de toekomstplannen van het trainerschap. Normaal gezien zou Rangnick na dit seizoen overnemen bij Milan, maar Pioli heeft zijn eigen vel gered.

Pioli nam in oktober 2019 het roer over bij AC Milan maar leek ook in de eerste maanden niet voor de kentering te kunnen zorgen. Na de coronabreak lukte dat wel en heeft hij Milan van de middenmoot naar de subtop geloodst. Bovendien maken ze nog kans op een Europees ticket. Meer nog: Milan heeft in zijn 10 matchen na de coronabreak niet meer verloren.

Daarom heeft het bestuur van de club bekendgemaakt dat het contract van de Italiaanse oefenmeester verlengd zal worden tot 2022. "Pioli beheerde op een briljante manier de herstart van het lopende seizoen. Hij heeft getoond dat hij het voetbal kan brengen dat wij als club voor ogen hebben", klinkt het in een persbericht.

Exit plan Rangnick

Normaal gezien zou de Duitser Ralf Rangnick volgend seizoen coach worden in Milaan. Rangnick is momenteel hoofd ontwikkeling bij RB Leipzig en is er ook ex-trainer. Maar door de goede resultaten van Paoli kan Rangnick fluiten naar het trainerschap van AC Milan.