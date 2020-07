Opmerkelijk: Birmingham City vereeuwigt Jude Bellinghams nummer 22... na amper 44 wedstrijden

Het komt vaker voor dat bepaalde rugnummers bij een club vereeuwigd worden, zoals bij ware clublegendes of overleden voetballers. Ook bij Birmingham wordt het nummer 22 vereeuwigd. Dit als eerbetoon aan de amper 17-jarige Jude Bellingham, die naar Borussia Dortmund vertrekt.

Woensdag speelde Bellingham zijn (voorlopig) laatste partij voor Birmingham City (1-3 verlies tegen Derby). De veelbelovende centrale middenvelder gaat zoals bekend volgend seizoen bij Borussia Dortmund aan de slag.

Dat de 17-jarige Bellingham een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten bij Birmingham, moge duidelijk zijn. In die mate zelfs dat de Engelse club beslist heeft om het rugnummer 22 niet meer te gaan gebruiken in de toekomst. Hoogst opmerkelijk voor een jonge gast die amper 44 wedstrijden speelde in het eerste elftal van de club.

Op Twitter werd het nieuws alvast vol ongeloof onthaald.

Jude Bellingham single handily guided Birmingham city to an incredible 20th place in the championship with his four goals and then dipped at the first chance he got. CLUB LEGEND — george (@George_CFC_) July 23, 2020