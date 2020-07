Opvallend: Jordi Cruijff stapt op als bondscoach nog voor hij één training geleid heeft

Jordi Cruijff is niet langer de bondscoach van Ecuador. De zoon van legende Johan Cruijff werd pas in januari aangesteld bij het Zuid-Amerikaanse land, maar aan die prille samenwerking kwam vandaag al een einde.

Cruijff, die pas in januari werd aangesteld, moest zich met Ecuador plaatsen voor het WK 2022. Corona gooide echter roet in het eten.

In die mate zelfs dat Cruijff, zonder ook maar een wedstrijd of training geleid te hebben, nu zelf de handdoek al in de ring gooit.

De Nederlander werd in Ecuador al fel bekritiseerd omdat hij te vaak in Spanje vertoefde. "Ik heb geprobeerd om in alle eerlijkheid een beslissing te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het beste is voor iedereen", laat Cruijff weten in een statement.

Jordi Cruyff dejó de ser el Director Técnico de @LaTri



- Se respetaron las cláusulas contractuales.



- Se priorizó la economía de la Federación.



- Se trabaja sobre la sucesión para darle continuidad al "Plan de Selecciones Nacionales" pic.twitter.com/AFRveckGyI — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 23, 2020