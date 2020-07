Sociale media wordt steeds belangrijker voor clubs: hier een overzicht van de top 10 wereldwijd!

Juventus is een traditionele krachtpatser in het Italiaanse voetbal. Ze hebben altijd al een aantal van de grootste talenten uit het Europese voetbal in hun legioenen gehad, maar nog nooit waren ze zo populair als nu.

In de zomer van 2018 kondigden ze de handtekening van Cristiano Ronaldo aan, die overkwam van Real Madrid. Wat daarop volgde toonde de ware kracht van een merk op sociale media.

Binnen 24 uur na de aankondiging werden 2,2 miljoen nieuwe volgers toegevoegd aan hun verschillende sociale media platformen. Cristiano Ronaldo is tevens de meest gevolgde persoon ter wereld op instagram met een duizelingwekkende 244 miljoen volgers!

Nu hebben ze 92,97 miljoen volgers, en de vraag is hoeveel er zullen bijkomen als ze binnenkort opnieuw de landstitel overoveren.

Hier leest u hoe de volgers verspreid zijn over hu, verschillende sociale media platformen:

Facebook: 41 miljoen

Twitter: 8,1 miljoen

Instagram: 41,1 miljoen

Youtube: 2,77 miljoen abonnees

3. Manchester United - 134,61 miljoen:

Manchester United is meer dan alleen een team. Het is een merk. En de geschiedenis en daarbijhorende erfenis die aan dit merk verbonden is, is zo groot dat ondanks dat de prestaties op het veld geleidelijk afnemen, ze toch sociale media-volgers zijn blijven toevoegen.

Ze zijn het meest gevolgde team van hun competitie online en een van de slechts drie clubs die de grens van 100 miljoen volgers hebben overschreden. Ze lijken een wereldwijde aantrekkingskracht te hebben, maar hoelang kunnen ze nog op het verleden teren?

Hier leest u hoe de 134,61 miljoen fans verdeeld zijn over hun sociale media:

Facebook: 73 miljoen

Twitter: 22,4 miljoen

Instagram: 36,1 miljoen

Youtube: 3,11 miljoen abonnees

2. FC Barcelona - 233,46 miljoen:

Dat de top 2 geen verrassing is, is begrijpelijk.

Maar toch is het verbazingwekkend dat als het gaat om de aanwezigheid op sociale media, de twee titanen uit La Liga, Barcelona en Real Madrid elk meer dan 200 miljoen supporters online hebben, waardoor de lat voor anderen veel te hoog ligt.

Hun aanvoerder en misschien wel de grootste speler aller tijden Lionel Messi is een enorme factor in hun enorme fanbase. Maar ook enkele van de beste spelers ooit hebben de kleuren van Blaugrana gedragen. Dit heeft bijgedragen aan het opbouwen van hun reputatie als een van de grootste clubs aller tijden.

THE BEST PHOTOS OF THE SEASON | FEB 22, 2020



Leo #Messi scored 4 goals against Eibar on his way to a total of 25, handing him his seventh pichichi award. BONUS: He got the game ball that day. 👇 pic.twitter.com/7ruuxRA3ho — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2020

Ondanks dat ze de landstitel dit jaar misliepen, kunnen ze er in ieder geval trots op zijn dat ze van alle voetbalclubs de meeste abonnees op hun YouTube-kanaal hebben. En daar zal hun samenwerking met Otro zeker voor iets tussen zitten.

Hier leest u hoe de 233,46 miljoen fans worden verdeeld over hun sociale media:

Facebook: 103 miljoen

Twitter: 32,9 miljoen

Instagram: 87,9 miljoen

Youtube: 9,66 abonnees

1. Real Madrid - 240,64 miljoen:

Kersverse La Liga-kampioen Real Madrid loopt net voor op hun aartsrivalen uit Catalonië en verstevigden hun positie niet alleen als de populairste voetbalclub online, maar ook als de populairste sportfranchise ter wereld. Ze hebben iets minder dan een kwart miljard volgers (!!!)

El Clasico is de grootste wedstrijd in de wereldsport, wat ons een idee geeft over het wereldwijde bereik van deze Spaanse reuzen. En het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Met ongeëvenaard succes in UEFA-competities en een elftal dat bijna alleen uit wereldsterren bestaat... Wie zou ze nu niet willen volgen?

Zo worden hun 240,64 fans verdeeld over hun sociale media kanalen:

Facebook: 111 miljoen

Twitter: 34,4 miljoen

Instagram: 89,4 miljoen

Youtube: 5,84 miljoen