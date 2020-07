Barcelona wil 17-jarige ster van de toekomst snel langer aan zich binden en andere topploegen afschrikken

Het slot van La Liga heeft aangetoond dat er wel wat werk op de plank ligt voor FC Barcelona. De goede elementen behouden is dan cruciaal. Daarom wil Barça snel werk maken van een contractverlenging voor de 17-jarige Ansu Fati.

Volgens het Spaanse SPORT is het de bedoeling van Barcelona om het huidige contract van Ansu Fati zo snel mogelijk open te breken. Momenteel ligt de jongeman met roots uit Guinee-Bissau onder contract tot 2022. Door een optie in de overeenkomst te lichten, kan Barça hem al zeker nog voor twee jaar langer aan zich binden.

Statement maken

Het kan hem ook een volledig nieuw aanbod doen voor nog een langere termijn. In elk geval zou een contractverlenging andere geïnteresseerde topploegen kunnen duidelijk maken dat de linksbuiten niet te koop is. In juni deed het bericht de ronde dat Man United 150 miljoen euro veil had om het goudhaantje naar Old Trafford te halen.

Barcelona ziet in Ansu Fati echter één van de nieuwe sterren van de ploeg en schiet daarom in actie om een vertrek te verhinderen.