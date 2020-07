Ex-nummer 1 van Rode Duivels start keepersschool: "Verder gaan dan de basis"

Voormalige Rode Duivel Brian Vandenbussche heeft een volgende stap in zijn carrière gezet door een eigen keepersschool op te richten. "Ik wil alles doorgeven wat ik heb beleefd", klinkt het.

Brian Vandenbussche heeft in zijn carrière 10 jaar bij Heerenveen gespeeld, waar hij ook de KNVB Beker gewonnen heeft. Daarna ging het via AA Gent en Cercle Brugge naar eersteprovincialer KSC Blankenberge. In 2006 veroverde hij ook zijn eerste selectie bij de Rode Duivels, in totaal speelde hij 3 caps in 13 selecties.

De doelman blijft actief bij Blankberge, maar heeft ondertussen ook een eigen keepersschool opgericht. "Iets wat ik al lang wou doen", reageert hij bij HLN. "Toen ik in België speelde, zeiden ze me al dat ik na mijn carrière keeperstrainer moest worden. Daarom dat ik al lang met dit idee speel", gaat hij verder.

De keepersschool heet 'VDB-Elite keepersschool'. "Ik wil jongens persoonlijk en specifiek begeleiden die op de rand van een eerste ploeg staan, zowel op fysiek als mentaal vlak. Alles wat ik beleefd heb in mijn carrière, kan van pas komen om door te geven."