Leeds United houdt geen rekening met coronamaatregelen en viert titel met duizenden fans

Door de coronapandemie was die titel vieren onmogelijk en dus kondigde de club zelf aan geen festiviteiten op poten te zetten. Al bedacht het zich niet veel later toch. Voor de spelers werd een bus gehuurd en die reed tot aan het stadion.

Leeds United defended its decision to allow players to appear on an open top bus with the Championship trophy, saying it was hoped the appearance would signal an end to the celebrations and encourage fans to go home.



Should the club have celebrated in this way? pic.twitter.com/pMjvQdZzKp