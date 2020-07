Thiago Silva had het liever anders gezien: "Niet mijn beslissing om te vertrekken"

Thiago Silva verlaat PSG straks na acht jaar. Maar eerst werkt de verdediger nog de Franse bekerfinale tegen Saint-Etienne af.

Thiago Silva bereidt zich momenteel voor op zijn allerlaatste wedstrijd in een PSG-shirt. Vanavond staat de bekerfinale tussen PSG en Saint-Etienne op het programma.

Silva zag zijn contract niet verlengd worden en moet straks afscheid nemen van zijn PSG. "Het klopt dat ik niet wilde vertrekken, maar het was niet mijn beslissing om te vertrekken. Die beslissing is voor mij genomen. De fans wilden dat ik zou blijven, maar het is nu zo."

"Ik heb hier acht mooie jaren beleefd en ik ben PSG dankbaar voor wat het voor mij gedaan heeft. Ik wil graag in schoonheid afsluiten met de wedstrijd tegen Saint-Etienne. Ik ben volledig gefocusd op die wedstrijd. De beslissing is finaal en ik respecteer dat", sluit Thiago Silva af.