Extra jaartje Premier League? Extra geld! West Ham haalt meteen uit op transfermarkt

Bij West Ham United hebben ze meteen uitgehaald op de transfermarkt nadat ze zich gered hebben in de Premier League.

De Tsjechische middenvelder Thomas Soucek wordt definitief overgenomen van Slavia Praag voor maar liefst 21 miljoen euro. The Hammers huurden de middenvelder sinds januari. in 12 wedstrijden scoorde hij al 3 keer. Elke goal viel na de coronabreak, wanneer West Ham de punten heel hard nodig had in de strijd tegen degradatie.

West Ham-trainer David Moyes is tevreden met de definitieve komst van Soucek. "Ik ben blij dat hij deel zal uitmaken van de toekomst van de club. Thomas past heel goed bij ons en heeft al belangrijke goals gemaakt voor ons", klinkt het. De 25-jarige Tsjech heeft een contract van 4 jaar getekend.