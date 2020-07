Andreas Pereira heeft geen hoge pet op van Virgil Van Dijk: "Ik mag hem niet, hij is arrogant"

Centrale verdediger Virgil Van Dijk speelde een cruciale rol in de eerste landstitel voor Liverpool in 30 jaar. Dat hij een topverdediger is staat buiten kijf. Toch heeft Manchester United-speler Andreas Pereira geen hoge pet op van de Nederlandse verdediger.

Toch niet van de persoon Virgil Van Dijk. "Ik moet toegeven dat hij een goede voetballer is, maar zijn manier van spelen is arrogant. Ik mag hem niet", liet Andreas Pereira optekenen bij Desimpedidos, een Braziliaans youtubekanaal. Bij Desimpedidos werd Pereira de vraag voorgeschoteld wie hij de meest arrogante speler uit de Premier League vond. Zijn keuze viel echter niet op Van Dijk, maar op diens ploegmaat bij Liverpool James Milner. "Ik moet hem niet hebben." Strijd om derde plaats Liverpool is al een poos kampioen, maar de strijd om de derde plaats ligt nog open. Manchester United (63 punten) staat momenteel derde en telt evenveel punten als Chelsea, het nummer vier. United moet zondag op bezoek bij Leicester (62 punten) en de Blues ontvangen Wolverhampton.