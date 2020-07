Belg Andréas Pereira in interview over van Dijk: "Ik mag hem niet, in mijn ogen zijn er beter verdedigers dan hij"

Andreas Pereira, de halve Belg die voor Brazilië uitkomt, liet zich in een interview met een Braziliaans youtubekanaal erg negatief uit over enkele Liverpool-spelers waaronder UEFA's Player-Of-The-Year Virgil van Dijk.

Pereira, de in België geboren Braziliaan is in een youtubevideo te horen over zijn tijd bij Manchester United, maar liet zich ook uit over enkele Liverpool-vedetten.

Toen hem gevraagd werd wie hij de meest arrogante speler van de ploeg van hun aartsrivalen vond, aarzelde de 24-jarige middenvelder geen seconde: "Sowieso James Milner, ik kan die niet uitstaan." Maar daar liet hij het niet bij. Ook Virgil van Dijk moest het ontgelden:

"Ik ga eerlijk zijn, Virgil van Dijk mag ik ook niet. Zelfs zijn manier van speler is erg arrogant. Ik geef wel toe dat hij een goede voetballer is."

Het is niet de eerste keer dat een speler uithaalt naar van Dijk. Everton-speler Richarlison, die net als Pereira een Braziliaan is, deed al zijn zegje: Hij behoort zogezegd tot de beste, maar er zijn echt wel betere verdedigers dan hij." Pereira ging daarmee akkoord en gaf zelfs enkele voorbeelden: "Ramos, Silva, noem maar op. In mijn ogen zijn er betere."

Manchester United en Pereira zijn nog één wedstrijd verwijderd van het bemachtigen van een Champions League-ticket. Zondagavond nemen ze het om 17 uur op tegen Leicester City.