Spaanse tweedeklasser is nog in de running voor promotie maar kampt met 28 (!) coronagevallen

In de Spaanse tweede klasse zitten ze met een vervelende situatie. De reguliere competitie is op een partij na volledig afgewerkt, maar een van de ploegen die nog in actie moeten komen, zorgt ervoor dat de play-offs voor promotie nog niet gespeeld kunnen worden.

Normaal gezien werd op maandag 20 juli speeldag 42 afgewerkt in de Spaanse Segunda División. Daarop zou uitsluitsel worden gebracht over de ploegen die promoveren, degraderen en plat-offs moeten spelen. Door meer dan tien coronagevallen binnen de club moest CF Fuenlabrada de partij tegen Deportivo laten uitstellen. Door de resultaten op de andere velden is Deportivo zeker van degradatie, maar maakt Fuenlabrada nog wel kans om tot de top- 6 te horen. En die top-6 geeft recht op een plaats in de play-offs naar promotie in de Primera División. Zolang de partij niet is afgewerkt kunnen die play-offs niet doorgaan en de situatie is er niet beter op geworden. Ondertussen zijn er nog eens 12 coronagevallen bijgekomen bij Fuenlabrada, wat het totaal op 28 besmette personen brengt.