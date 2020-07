Twee smaakmakers nemen afscheid van de Premier League, Jan Vertonghen mogelijk nummer 3

De slotspeeldag van de Premier League zit erop en de winnaars en verliezers van deze jaargang zijn gekend. Voor sommige spelers was het ook meteen hun laatste match in de Engelse hoogste voetbalklasse. Onder meer voor Leighton Baines en David Silva.

Oudgedienden David Silva en Leighton Baines hebben zondagavond hun laatste match in de Premier League gespeeld. De Spaanse middenvelder maakte in 2010 de overstap van Valencia en Manchester City en speelde een erg mooi palmares bij elkaar bij de Citizens.

Silva speelde meer dan 300 wedstrijden in de Premier League en meer dan 400 voor Man City. Daarin was hij goed voor 77 goals en 140 assists. Zondagavond kreeg hij in minuut 85 een -zoals dat in een vol stadion zou heten- applausvervanging.

Leighton Baines had een langere staat van dienst in de Premier League. De 35-jarige linksachter maakte zijn profdebuut bij Wigan en trok in 2007 naar Everton, waar hij dertien jaar lang de linkerflank afschuimde. De Engelse international bergt zijn voetbalschoenen op na 420 optredens in de PL.

Ook Jan Vertonghen zegt de Engelse competitie misschien vaarwel. Zijn contract bij Tottenham loopt af en het is nog niet duidelijk waar hij heen gaat. Een andere Engelse club is altijd een optie, dus het is nog te vroeg om te zeggen dat hij afscheid neemt van de Premier League.