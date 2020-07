Post-coronavoetbal eist zijn tol: 45% meer blessures dan normaal

Door de intrede van het coronavirus moesten de landen die hun competitie nog wilden afwerken snel improviseren. Wat volgde was een kalender waarin de wedstrijden elkaar in sneltempo opvolgden, maar er was ook een veel hogere blessurelast.

De Spaanse krant Marca vergeleek het aantal blessures na de coronabreak met het gemiddelde van de twintig seizoenen voor er sprake was van covid-19. In de elf speeldagen sinds de hervatting noteerde de krant 116 blessures. Op 11 wedstrijden in een 'normaal' seizoen zijn dat er 80. Er is met andere woorden een blessuretoename van 45%.

Dat kan onder meer te wijten zijn aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en de lange periode dat de competitie stillag, met daarin een ongewone voorbereiding. In 82 van de 116 gevallen ging het om een spierblessure. In totaal gaat het om meer dan een verdubbeling van de spierblessures. Roteren is dus de boodschap!