🎥 Serie A: Jordan Lukaku helpt Ciro Immobile een handje op weg naar de topschutterstitel

Lazio Roma blijft in het spoor van Atalanta en Inter Milaan. De Romeinen deden een uitstekende zaak op het veld van Hellas Verona. Ook AS Roma boekte een zege op speeldag 36.

Lazio moest als vierde in de stand winnen om in het spoor van Inter en Atalanta te blijven, maar ex-Bruggeling Sofyan Amrabat zorgde ervoor dat de Romeinen moesten achtervolgen. Immobile maakte diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft gelijk en na de pauze ging Lazio helemaal over Hellas.

Milinkovic-Savic en Correa maakten het verschil, Immobile scoorde nog twee keer om zijn hattrick compleet te maken en statistieken wat op te krikken. De 4-1 gaf hij op aangeven van Jordan Lukaku, ingevallen in de 65e minuut. De Italiaanse sluipschutter zit nu aan 34 goals in de Serie A, vier meer dan Cristiano Ronaldo.

GOAL | Immobile met zijn tweede van de avond! ✌️



1️⃣-4️⃣ #VeronaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/KeRQ2DZImO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 26, 2020

Roma won met 2-1 van Fiorentina na twee penaltygoals van Jordan Veretout. Udinese won met het kleinste verschil op het veld van Cagliari en rode lantaarn SPAL pakte zijn tweede puntje na de coronabreak. Thuis tegen Torina was 1-1 de eindstand.