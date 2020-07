Messi naar Inter? Conte reageert hoogstpersoonlijk op geruchten

Lionel Messi wordt de voorbije dagen aan een transfer naar Internazionale FC gelinkt. Antonio Conte heeft ondertussen gereageerd op het waanzinnige gerucht.

Het was La Gazzetta dello Sport - nochtans niet meteen een roddelblad - dat het gerucht lanceerde. De vader van Lionel Messi had een huis gekocht in de rand rond Milaan. En dat was genoeg om De Vlo naar Internazionale FC te schrijven.

“De verhalen over Messi en Inter zijn zo vals als het maar kan”, klinkt het bij Antonio Conte. “Hecht geen geloof aan dit soort verhalen. Messi komt zelfs in Fantasy Football niet voor Inter voetballen.”