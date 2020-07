Toeschouwers blijven welkom in Nationale en Provinciale, anders neemt Voetbal Vlaanderen drastische stelling in

De meest recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad hebben een effect op de toegelaten toeschouwersaantallen in de Nationale en Provinciale afdelingen, maar er mag nog wel publiek komen naar de eerste competitiematchen.

De Nationale Veiligheidsraad halveerde maandag het aantal toegelaten toeschouwers voor binnen- en buitenevenementen. In plaats van 400 mensen mogen er nog maar 200 naar een buitenevenement komen. Vanaf 29 juli zijn er dus 200 mensen toeschouwers welkom bij een voetbalmatch. Het dragen van een mondmasker is daarbij wel verplicht.

Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen is verheugd met de genomen beslissingen. Als er geen publiek zou worden toegelaten, willen ze het voetbal afblazen. "In dat verband nam het Bestuur vandaag ook de princiepsbeslissing om de competities in ons amateurvoetbal, hogere afdelingen en provinciale, niet te laten doorgaan indien deze wedstrijden in de toekomst zonder publiek dienen te worden gespeeld", klonk het op hun website.

In Antwerpen ligt de situatie anders. Daar gaat op 29 juli een verbod in op contactsporten voor mensen ouder dan 18 jaar. Voetbalwedstrijden kunnen er dus niet de komende vier weken. De competitiestart is wel pas voorzien in het weekend van 4-5-6 september.