Dwangsom van 2,5M euro per niet gespeelde match van Waasland-Beveren: "Laakbaar gebrek aan respect voor de rechtstaat vanwege KBVB en Pro League"

Als 1A van start gaat zonder Waasland-Beveren ontvangt de club een dwangsom van 2,5 miljoen euro per speeldag. Dat is donderdag beslist in de Ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Het betoog was erg streng voor de Pro League en de KBVB.

"De rechter heeft de Pro League een dwangsom opgelegd van 2.500.000 euro per wedstrijd die vanaf het ogenblik van de betekening van de beschikking zou gespeeld worden. De grootte van de dwangsom werd door de rechter verantwoord omdat de Pro League en de KBVB reeds eerder tegen opgelegde dwangsommen hadden gezondigd, hetgeen volgens de rechter getuigt van een laakbaar gebrek aan respect voor de rechtstaat", verwees Waasland-Beveren op de eigen webstek naar de beschikking van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. De kalender van het seizoen 2020/21 in de Jupiler Pro League, waarin er geen spoor was van Waasland-Beveren, werd verboden door de kortgedingrechter. Wordt die kalender toch gevolgd, dan is er dus de grote dwangsom voor W-B. Per speeldag. Volgt er geen nieuwe kalender die de beslissingen van het BAS en de kortgedingrechter volgt, dan wordt de competitiestart opgeschort. Die komt er al snel aan, op 8 augustus. Oorlogstaal bij Waasland-Beveren De Pro League zit op vrijdag samen om te stemmen over het format van het seizoen 2020/21. W-B niet opnemen in de nieuwe kalender lijkt geen optie meer. "De Pro League en de KBVB hebben nu reeds in elke procedure bakzeil gehaald zodat eindelijk de redelijkheid mag beginnen zegevieren. We zullen de strijd blijven verderzetten in het belang van Waasland-Beveren", weerklonk oorlogstaal op de website van de Waaslanders.